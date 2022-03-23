Иван Федоров отметил, что его похитили якобы за финансирование "Правого сектора".

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого похитили оккупанты, рассказал, что его забрали прямо из временного офиса горисполкома. Он отметил, что его обвинили в финансировании "Правого сектора".

Об этом Федоров рассказал в интервью Лиге.

"За мной пришли спецподразделения России в сопровождении росармии. Скорее всего, в том числе и ФСБ. Но представились они так называемым дэнээром (террористическая организация на оккупированной РФ территории Донецкой области, - ред.). Пришли во временный офис, где была организована работа горисполкома. Это дворец культуры имени Шевченко, расположенный на центральной площади Мелитополя. И забрали. Надели мешок на голову, посадили в машину и отвезли в мелитопольский участок полиции, в СИЗО. Там с первых дней – оккупационная администрация. Наших там не осталось", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что первые сутки просидел в наручниках, а охранникам запретили ему говорить даже который час. Федоров указал, что его схватили якобы за финансирование "Правого сектора".

"Мне озвучили фейковую цель. Якобы я финансировал Правый сектор. Но мы все понимаем, где Мелитополь, где Правый сектор, где его финансирование в 2014 году и где донецкие боевики. А правдивую ситуацию не озвучивали. Только требовали написать заявление на увольнение и документы на назначение неких заместителей", - отметил мэр Мелитополь.

Чиновник рассказал, что в СИЗО оккупанты пытают жителей города, но ему только угрожали.

"Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации. Или когда в камере рядом пытают жителей города за то, что были на улице, и оккупантам показалось, что это "дрг" или украинские военные. И крики стоят на все СИЗО от этих издевательств, словно режут", - подытожил Федоров.

Похищение мэра Мелитополя - что известно

11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. Его увезли в неизвестном направлении. При этом в Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищен оккупантами мэр Мелитополя находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов.

17 марта в Офисе президента сообщили, что Зеленский наградил городского голову Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" III степени.

Самопровозглашенной и. о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от "Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.

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