Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого похитили оккупанты, рассказал, что его забрали прямо из временного офиса горисполкома. Он отметил, что его обвинили в финансировании "Правого сектора".
Об этом Федоров рассказал в интервью Лиге.
"За мной пришли спецподразделения России в сопровождении росармии. Скорее всего, в том числе и ФСБ. Но представились они так называемым дэнээром (террористическая организация на оккупированной РФ территории Донецкой области, - ред.). Пришли во временный офис, где была организована работа горисполкома. Это дворец культуры имени Шевченко, расположенный на центральной площади Мелитополя. И забрали. Надели мешок на голову, посадили в машину и отвезли в мелитопольский участок полиции, в СИЗО. Там с первых дней – оккупационная администрация. Наших там не осталось", - говорится в сообщении.
При этом он отметил, что первые сутки просидел в наручниках, а охранникам запретили ему говорить даже который час. Федоров указал, что его схватили якобы за финансирование "Правого сектора".
"Мне озвучили фейковую цель. Якобы я финансировал Правый сектор. Но мы все понимаем, где Мелитополь, где Правый сектор, где его финансирование в 2014 году и где донецкие боевики. А правдивую ситуацию не озвучивали. Только требовали написать заявление на увольнение и документы на назначение неких заместителей", - отметил мэр Мелитополь.
Чиновник рассказал, что в СИЗО оккупанты пытают жителей города, но ему только угрожали.
"Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации. Или когда в камере рядом пытают жителей города за то, что были на улице, и оккупантам показалось, что это "дрг" или украинские военные. И крики стоят на все СИЗО от этих издевательств, словно режут", - подытожил Федоров.
Похищение мэра Мелитополя - что известно
11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. Его увезли в неизвестном направлении. При этом в Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.
14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищен оккупантами мэр Мелитополя находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".
16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов.
17 марта в Офисе президента сообщили, что Зеленский наградил городского голову Мелитополя Ивана Федорова орденом "За мужество" III степени.
Самопровозглашенной и. о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от "Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.