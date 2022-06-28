Ляшевская опасается за жизнь Колыхаева.

Арест мэра Херсона Игоря Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.

"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", - рассказала она.

Оккупанты изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы.

По словам Ляшевской, они искали документы, а всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной.

"После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли. Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл", - добавила его советница.

Она подчеркнула, что опасается за жизнь Колыхаева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, Ляшевская сообщила, что оккупанты "забрали" Колыхаева. Других подробностей она не сообщила.

Вас также могут заинтересовать новости: