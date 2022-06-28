Арест мэра Херсона Игоря Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.
Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.
"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", - рассказала она.
Оккупанты изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы.
По словам Ляшевской, они искали документы, а всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной.
"После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли. Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл", - добавила его советница.
Она подчеркнула, что опасается за жизнь Колыхаева.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, Ляшевская сообщила, что оккупанты "забрали" Колыхаева. Других подробностей она не сообщила.