Подробности не разглашаются.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики похитили мэра города Игоря Колыхаева.

Об этом сообщила в Facebook его советница Галина Ляшевская.

Подробностей она не разглашала.

В апреле Колыхаев заявил, что остается в городе, но при этом отказывается от сотрудничества с оккупационной "администрацией", поставленной российскими военными.

В Херсонском горсовете добавили, что на данный момент о его местонахождении ничего неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области участились случаи похищений российскими оккупантами мужчин.

"Участились случаи похищений оккупантами мужчин В областном центре в захваченных банковских учреждениях новые временные хозяева разворачивают российские банковские отделения, где планируют выдавать зарплатные карты всем, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях", - сообщали на днях в ОК "Пивдень".

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