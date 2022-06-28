Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики похитили мэра города Игоря Колыхаева.
Об этом сообщила в Facebook его советница Галина Ляшевская.
Подробностей она не разглашала.
В апреле Колыхаев заявил, что остается в городе, но при этом отказывается от сотрудничества с оккупационной "администрацией", поставленной российскими военными.
В Херсонском горсовете добавили, что на данный момент о его местонахождении ничего неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области участились случаи похищений российскими оккупантами мужчин.
"Участились случаи похищений оккупантами мужчин В областном центре в захваченных банковских учреждениях новые временные хозяева разворачивают российские банковские отделения, где планируют выдавать зарплатные карты всем, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях", - сообщали на днях в ОК "Пивдень".
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