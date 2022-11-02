Россияне вывозят в РФ не только сирот, но и тех, у кого есть родители.

Российские оккупанты с 24 февраля вывезли на территорию России около 10 тысяч украинских детей. Захватчики похищают не только сирот, но и детей, живущих с родителями.

По данным Центра национального сопротивления, россияне вывозят детей из интернатов и не возвращают их. При этом оккупанты похищают детей, которые живут с родителями.

"Их вывозят на "оздоровление" в детские лагеря в России, после чего не возвращают родителям. Эта ситуация необходима Кремлю, чтобы заставить родителей выехать за детьми на территорию России и оставить свой дом", - говорится в сообщении.

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После выезда на территорию РФ люди не могут вернуться в свои дома на временно оккупированных территориях Украины, потому что россияне ввели "военное положение. Кроме того, указано, что украинских детей вывозят в отдаленные районы России - в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области.

"Пропаганда использует воровство детей в своих целях, рассказывая о том "как спасли их от нацистов". Хотя на самом деле речь идет не о спасении детей от боевых действий, ведь еще раз заметим - их не возвращают украинской стороне. Речь идет именно о похищении, с последующей ассимиляцией среди россиян. То есть по факту уничтожения целого слоя украинского населения, что и является геноцидом в международном праве", - подытожили в ЦНС.

Россяи похищает детей в Украине - что известно

Российские оккупанты похищают и вывозят в РФ украинских детей под разными предогами. Так, 27 сирот отдали в апреле в семьи россиян в Подмосковье.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Павла Сушко, по состоянию на 1 сентября по меньшей мере 557 тысяч детей незаконно вывезли на территорию России.

11 сентября в Украину вернули из России 31 ребенка, которых ранее похители захватчики. 2 октября стало известно, что оккупанты вывезли в Московскую область еще 76 детей-сирот из Луганской области.

27 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что россияне не пускают домой детей из Херсонской области, которых вывезли на так называемый "отдых" и в лагеря на территорию РФ.

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