Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 29 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,82 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,87/45,90 грн/долл., а к евро – 51,02/51,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 28 сентября снизился на 14 копеек и составил 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 5 копеек и составил 51,55 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,84 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45 гривень за доллар, а курс евро подешевел также на 10 копеек и составил 51,40 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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