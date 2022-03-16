По информации активиста, его похитили из помещения городского совета.

На Херсонщине российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Об этом в Facebook сообщил активист Артем Костюченко.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александр Яковлев и Юрия Палюха", - заявил он.

Костюченко призвал горожан собираться на центральной площади на акцию протеста.

Как сообщал УНИАН, 13 марта мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что колонна российских оккупантов заехала в город и разместилась в одном из детских лагерей.

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