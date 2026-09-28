Россия ударила многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира, есть раненые

Повреждены фасад здания, балконы и окна с 1-го по 11-й этажи.

Сегодня днем российская оккупационная армия нанесла удар по Одессе, в результате чего произошло разрушение многоэтажного дома, есть раненые.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, днем в понедельник российские военные атаковали Одессу реактивными дронами.

"В результате атаки поврежден 21-этажный жилой дом – на 12-м этаже разрушена квартира. На данный момент известно о трех пострадавших – 56-летнем мужчине, 57-летней женщине и 17-летней девушке. Информация о последствиях уточняется", – сообщили в пресс-службе.

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По данным начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, также в этом многоэтажном доме повреждены фасад, балконы и окна с 1 по 11 этажи. Все службы находятся на местах, разворачиваются оперативные штабы для оказания помощи людям, отметил чиновник.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в поврежденном доме вспыхнул пожар. Впоследствии он добавил, что число пострадавших возросло до четырех – медицинская помощь понадобилась также 18-летней девушке.

Как сообщили УНИАН очевидцы, этот дом находится в районе Молдаванки.

Последние вражеские атаки на Одесскую область

26 сентября российские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы реактивными дронами. В результате ударов беспилотниками погиб один человек, еще двое получили ранения. Под ударами оказались, в том числе, "Новая почта" и "Эпицентр".

В Одесской области в результате атаки были повреждены фасад и окна отеля, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом.

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