Крупнейший банк Венгрии рассматривает полный выход из России: Bloomberg раскрыл детали

Доля OTP на российском банковском рынке составляет около 0,4% по активам.

Крупнейший банк Венгрии OTP Bank рассматривает возможность полного ухода из России, где среди его клиентов были фирмы, контролируемые газовым гигантом "Газпром", и компании, предоставляющие услуги организациям, связанным с российской внешней разведкой.

Пересмотр стратегии связан, в частности, с активным расширением банка в Прибалтике и планами по приобретению Luminor Bank, сообщает Bloomberg.

OTP Bank Nyrt. – один из ряда европейских банков, сохранивших бизнес в России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Этот бизнес сейчас находится под пристальным вниманием регуляторов, поскольку OTP стремится приобрести балтийский банк Luminor Bank AS. Это станет крупнейшим приобретением будапештского банка на сегодняшний день и расширит его присутствие в Еврорегионе.

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Банк сообщил, что сократил свою деятельность в России и не выявил никаких случаев нарушения международных санкций. Центральные банки Латвии и Литвы ранее выражали обеспокоенность по поводу деятельности OTP в России, а министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал это "моральным позором".

OTP – один из европейских банков, которые продолжили работу в России после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. В то же время банк постепенно сокращает там свою деятельность: прекратил кредитование российских компаний, ограничил часть трансграничных платежей, сократил штат на 25% и сеть отделений на 40%. В настоящее время его операции в РФ почти полностью сосредоточены на розничном кредитовании.

По данным Bloomberg, доля OTP на российском банковском рынке составляет около 0,4% по активам. При этом банк уже репатриировал из России около 880 млн долл. дивидендов.

В OTP подчеркивают, что их присутствие в Украине гораздо важнее для группы. В 2025 году OTP Bank Ukraine увеличил кредитный портфель на 35%, а Национальный банк Украины относит его к системно значимым банкам.

В ближайшие недели Европейский центральный банк и эстонский банковский регулятор должны принять решение относительно запланированного приобретения OTP компанией Luminor, активы которой по состоянию на прошлый год составляли более 15 миллиардов евро.

Уход международных банков из России – последние новости

В октябре 2025 года Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Москва стремилась сохранить ключевой финансовый мост с Западом, ведь банк "Райффайзен" в России – крупнейший кредитор в стране, на которого не распространяются санкции, и это делает его критически важным для торговых платежей, прежде всего за экспорт газа в Европу.

В декабре 2025 года стало известно, что российский суд обязал подразделение Raiffeisen Bank International AG выплатить 339 миллионов евро. Решение касается убытков, заявленных компанией MKAO Rasperia Trading.

В октябре 2025 года американский Citibank, входивший в ТОП-20 крупнейших банков России по размеру активов, окончательно начал сворачивать остатки своего бизнеса в РФ.

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