Президент подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом свидетельствует указ №230/2022, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, отменены ранее определенные сроки очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Кроме того, военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Призыв в Украине 2022

Ранее пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщала, что призыва на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет.

В то же время УНИАН рассказывал, какие в Украине существуют волны мобилизации и кто под них подпадает, а также кого не призовут в армию.

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