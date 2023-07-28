Штаты хотят, чтобы зерновое соглашение было продлено.

США не обсуждают введение военных кораблей в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном.

"Нет сейчас активной дискуссии о введении военных кораблей в Черное море. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся", – рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Кирби подчеркнул, что США хотят, чтобы зерновая сделка была продлена. Также он добавил, что вместе с союзниками и партнерами будут работать, чтобы найти и другие альтернативные маршруты:

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"Мы хотим, чтобы украинское зерно шло на внешний рынок. Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если они будут доступны"

Срыв "зерновой сделки" - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июля Россия официально объявила о выходе из "зерновой сделки".

Страна-агрессор готова вернуться к этому соглашению только если будет соблюден ряд требований, среди которых вывод из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение российских банков к SWIFT, снятие "всех ограничений", возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

Народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что Турция имеет достаточно возможностей на море, чтобы продолжить работу "зернового коридора" без участия РФ, потому что агрессор не решится нападать на корабли страны НАТО.

В британской разведке заявили, что из-за срыв зерновой сделки Африка будет "голодать" минимум два года.

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