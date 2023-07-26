Германия не может участвовать в защите зерновозов со своими кораблями, поскольку ее военно-морской флот находится "на грани того, что она может себе позволить".

Свободная демократическая партия Германии (СДП), которая входит в правящую коалицию, призывает к военной защите зерновозов с украинской агропродукцией в Черном море.

Такое заявление сделал член СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер, отметив, что считает абсолютно реальной военную защиту кораблей с украинским зерном, однако Германия не может участвовать в защите зерновозов на своих кораблях, поскольку ее военно-морской флот находится "на грани того, что она может себе позволить", сообщает NTV.

"Это то, что я считаю реалистичным", – ответил Фабер на вопрос о потенциальном сопровождении коммерческих судов с украинским зерном в Черном море.

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Он также отметил, что следует уточнить, какие страны могли бы предоставить корабли для возможных конвоев. По словам Фабера, Турция заявила, что может допустить такой вариант при определенных обстоятельствах.

"Я думаю, что другие черноморские страны должны это сделать: Болгария, Румыния. Они также предоставили бы свои суверенные воды для зерновых кораблей и в любом случае имеют корабли на месте, чтобы контролировать свои границы", – сказал он.

Он также отметил, что не считает создание миссии НАТО с этой целью нереалистичным, и убежден, что черноморские государства в первую очередь обязаны участвовать в таких усилиях.

Ситуация с украинским зерном

17 июля 2023 года Российская Федерация вышла из "зерновой сделки".

Агрессор заявил, что Черное море стало зоной "повышенной военной опасности", поэтому все суда будут рассматриваться, как несущие военные грузы.

Практически сразу появилась информация о том, что оккупанты могут перекрыть альтернативные зерновые маршруты. Для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше.

24 июля 2023 года Россия нанесла удар по Дунайским портам.

26 июля 2023 года ЕС заявил о том, что готов экспортировать украинское зерно по "коридорам солидарности".

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