Турция на сегодня единственная страна, которая может это сделать в Черном море, потому что по Конвенции Монтре, другие корабли, даже США, не могут зайти сейчас через Босфор.

Народный депутат, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев прокомментировал вопрос о том, будет ли Турция добиваться обновления действия "зерновой сделки" в прежнем формате.

Он считает, что сначала надо дождаться результатов переговоров между Эрдоганом и Путиным. "Мы видели реакцию Турции на обстрелы (портов - УНИАН) и выход из "зернового соглашения", они начали нам больше поставлять вооружения и это также сигнал Путину. Ожидаем этот разговор, или визит, или встречу Эрдогана и Путина и будем смотреть по результатам", - отметил нардеп в эфире телемарафона.

В то же время, по его мнению, у Турции есть достаточно возможностей на море, чтобы продолжить работу "зернового коридора" без участия РФ, потому что агрессор не решится нападать на корабли страны НАТО.

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"Она имеет достаточно мощностей на море для того, чтобы даже сопровождать наши корабли ради того, чтобы они не попали под обстрелы. Я думаю РФ не решится нападать на турецкие корабли, как корабли страны НАТО", - акцентировал Чернев.

Глава украинской делегации в ПА НАТО предположил, что Турция может пойти на такой шаг, когда будет своими военными кораблями конвоировать зерновозы.

"Это единственная страна на сегодняшний день, которая может это сделать в Черном море. Потому что, я напомню, что по Конвенции Монтре, другие корабли, даже США, не могут зайти сейчас через Босфор в Черное море. Поэтому единственный флот, который может это обеспечить – это турецкий. Будет ли это делать Турция, посмотрим по результатам переговоров Путина и Эрдогана. Там будут многие аспекты подняты, не только по зерновой сделке", - подчеркнул Чернев.

Окончание действия зерновой сделки

17 июля Российская Федерация официально объявила о выходе из "зернового соглашения". Для ее восстановления страна-агрессор выдвинула ряд требований, среди которых вывод из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение российских банков к SWIFT, снятие "всех ограничений", возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

После выхода из "зерновой сделки" Россия начала наносить удары по южным областям Украины, в том числе и по портовой инфраструктуре. Кроме того, в РФ заявили, что Черное море стало зоной "повышенной военной опасности" и с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Также появилась информация о том, что оккупанты могут перекрыть альтернативные зерновые маршруты. Для судоходных компаний, которые ищут способ доставить украинское зерно на мировые рынки.

21 июля турецкая телекомпания Haberturk проинформировала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет продлить зерновое соглашение. Он заявил, что Россия может вернуться к соглашению, если страны Запада "примут меры". Отмечалось, что Эрдоган надеется в ближайшее время обсудить этот вопрос с Путиным.

Также ранее УНИАН отмечал, что согласно ст. 19 Конвенции Монтре от 1936 года, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, возвращающиеся на стоянку. Данная Конвенция - документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из черного в Средиземное море.

После вторжения России в Украину Турция запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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