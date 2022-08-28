Кроме того, оккупанты утверждают о перехвате украинской ракеты.

Российские оккупанты продолжают мечтать об уничтожении американских РСЗО HIMARS, но на этот раз еще и "похвастались" своей системой ПВО.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В частности, в Минобороны страны-оккупанта заявили, что якобы перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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По версии оккупантов, снаряды от HIMARS "было перехвачено" в районах населенных пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидне Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста.

Кроме того, оккупанты заявили, что "уничтожили" целый склад со снарядами к реактивной системе залпового огня HIMARS на территории Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

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