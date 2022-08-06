"Достижением" похвастались в оборонном ведомстве страны-оккупанта.

Минобороны РФ в очередной раз отметилось громким заявлением об уничтожении американских систем залпового огня HIMARS. На этот раз оккупанты размечтались, что "уничтожили" целый "взвод" этих РСЗО.

Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

По версии оккупантов, в Харьковской области им удалось поразить взвода систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS.

"Во время контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинская сторона это заявление пока не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

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