Пострадали также частные дома.

В Харьковской области оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие, возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома", - отметил он.

По словам Синегубова, в результате обстрела возник масштабный пожар, спасатели локализуют его.

"Подробную информацию сообщим позже", - уточнил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Харьков, взрыв прогремел днем, примерно в 13:00. Для этого они использовали ракеты с тепловыми ловушками. Под удар попала промышленная зона города.

"Мы обнаружили обманную цель с ракеты "Искандер", ее маркировка 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели".

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