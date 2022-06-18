На видео зафиксировано уничтожение замаскированного склада боеприпасов врага, а также 4-х плавучих бронетранспортеров МТЛБ.

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают оккупантов различными способами. Особенно эффектен – когда подразделения разных сил сотрудничают друг с другом.

На опубликованном видео хорошо виден результат сочетания Национальной гвардии Украины, ДФТГ "Хартия" и доблестной 40-й артиллерийской бригады ВСУ.

В частности, на нем хорошо видно уничтожение замаскированного склада боеприпасов, а также четырех плавучих бронетранспортеров МТЛБ российских захватчиков где-то в Харьковской области.

Справочно: ДФТГ "Хартия" – первый добровольческий батальон из города-героя Харькова. С началом войны России против Украины "Хартия" объединила добровольцев, чтобы помочь армии противостоять врагу.

Накануне на Харьковщине также был уничтожен штаб, склад с боеприпасами и техникой оккупантов. В частности, гвардейцы с помощью беспилотника обнаружили штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы противника.

Еще раньше гвардейцы уничтожили точку радиоэлектронной борьбы оккупантов. Обнаружение РЭБ и корректировка огня по нему было осуществлено с помощью БПЛА.

За словами главы Харьковщины Олега Синегубова, российские захватчики не покинут попыток захватить Харьковщину и Харьков, ведь для них – это важная стратегическая область – плацдарм и коридор для пополнения войск на Луганской и Донецкой территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: