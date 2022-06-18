Под удар попала промышленная зона города.

18 июня российские оккупанты обстреляли Харьков. Для этого они использовали ракеты с тепловыми ловушками. Под удар попала промышленная зона города.

Об этом сообщает "Общественное".

По информации издания, взрыв прогремел днем, примерно в 13:00. Специалисты ГСЧС нашли остатки тепловой ловушки. Что это за ловушки и чем они опасны, рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

"Мы обнаружили обманную цель с ракеты "Искандер", ее маркировка 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели".

Одну из таких обманных целей заметили прохожие. Она была похожа на неразорвавшийся снаряд и пробила асфальт. Как отметили саперы, эта ловушка опасна.

"Он (снаряд - УНИАН) не столь взрывной, но температура горения большая и, если быть поблизости, можно получить обширные ожоги", — сказал Педченко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ уничтожили замаскированные позиции оккупантов на Харьковщине.

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