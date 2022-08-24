Пострадавших среди людей пока нет.

В результате ночных обстрелов Запорожье повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых повылетали стекла и есть разрушенные оконные рамы. На месте уже работают соответствующие коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что пострадавших среди людей на жанный момент нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа россияне дважды обстреляли Запорожье. Оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах Запорожья.

Вас также могут заинтересовать новости: