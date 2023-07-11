ВСУ ликвидировали его сегодня, 11 июля.

В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Об этом сообщил советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Сообщают, что сегодня, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", - заявил он.

По словам Андрющенко, в сентябре 2022 его уже "трехсотили", но он выжил.

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"Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно", - отметил советник мэра.

Цоков непосредственно участвовал во вторжении РФ в Украину в 2022 году и нанесении ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины. В октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины.

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По данным Генерального штаба ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составили около 235 тыс. 20 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 540 российских захватчиков.

Также были уничтожены четыре вражеских танка, 17 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, четыре РСЗО, один вертолет, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.

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