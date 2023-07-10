Бойцы 2-го отряда Центра специального назначения НГУ"Омега" попали боеприпасом оккупанту на фронте почти что в голову.
Видео "для улучшения настроения" опубликовало Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
В кадре снаряд упал в двух шагах от российского захватчика, однако ВСУ достигли своего - враг больше не встал.
Бойцы 2-го отряда "Омега" бросили боеприпас оккупанту "на голову"
ВСУ "разнесли" оккупантов на вершине дома
Напомним, что сегодня антидепрессивным роликом также отметился командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
Он показал, как ВСУ загнали оккупантов в ловушку в Бахмуте - на крышу одной из разрушенных многоэтажек, а потом "разнесли" огнем. Украинский генерал прокомментировал, что постепенно ВСУ берут весь город под огневой контроль.