Захватчик не смог подняться.

Бойцы 2-го отряда Центра специального назначения НГУ"Омега" попали боеприпасом оккупанту на фронте почти что в голову.

Видео "для улучшения настроения" опубликовало Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В кадре снаряд упал в двух шагах от российского захватчика, однако ВСУ достигли своего - враг больше не встал.

ВСУ "разнесли" оккупантов на вершине дома

Напомним, что сегодня антидепрессивным роликом также отметился командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Он показал, как ВСУ загнали оккупантов в ловушку в Бахмуте - на крышу одной из разрушенных многоэтажек, а потом "разнесли" огнем. Украинский генерал прокомментировал, что постепенно ВСУ берут весь город под огневой контроль.

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