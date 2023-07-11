Украинская армия по состоянию на 11 июля 2023 года ведет наступление на четырех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском, цитирует Military Media Center пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева.
"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - сказал он.
На трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - отметил Ковалев.
Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте
Украинские силы пошли в контрнаступление еще в начале июня, освободив в первые недели сразу 8 населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей.
Вскоре видимые темпы продвижения Вооруженных сил "просели", из-за чего западные аналитики начали волноваться о якобы угасании "импульса" наступательной операции.
Тогда как другие круги экспертов отмечают, что сейчас бои носят разведывательный характер: ими украинские войска "прощупывают" оборону врага. А бывший глава Генштаба Британии Марк Карлтон-Смит вообще предположил, что основная битва ВСУ может начаться осенью.
В последнее время Генштаб больше всего отчитывается о продвижении защитников под Бахмутом. Эксперт Роман Свитан, в свою очередь, отметил, что ВСУ на Бахмутском направлении заняли господствующие высоты, из-за чего артиллерия теперь может доставать до входов и выходов из города. Иду украинские военные держат в Бахмуте высоты, а низины оказались в оперативном окружении - речь о Клещеевке и районе Берховки.
Всего, по подсчетам Института изучения войны, украинские защитники в ходе контрнаступательных операций с начала лета 2023 года освободили столько же территории, сколько армия РФ захватили более чем за шесть месяцев. Отмечается, что Силы обороны отбили более 250 квадратных километров территории.