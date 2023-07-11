Украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Украинская армия по состоянию на 11 июля 2023 года ведет наступление на четырех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском, цитирует Military Media Center пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - сказал он.

На трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

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"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - отметил Ковалев.

Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте

Украинские силы пошли в контрнаступление еще в начале июня, освободив в первые недели сразу 8 населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Вскоре видимые темпы продвижения Вооруженных сил "просели", из-за чего западные аналитики начали волноваться о якобы угасании "импульса" наступательной операции.

Тогда как другие круги экспертов отмечают, что сейчас бои носят разведывательный характер: ими украинские войска "прощупывают" оборону врага. А бывший глава Генштаба Британии Марк Карлтон-Смит вообще предположил, что основная битва ВСУ может начаться осенью.

В последнее время Генштаб больше всего отчитывается о продвижении защитников под Бахмутом. Эксперт Роман Свитан, в свою очередь, отметил, что ВСУ на Бахмутском направлении заняли господствующие высоты, из-за чего артиллерия теперь может доставать до входов и выходов из города. Иду украинские военные держат в Бахмуте высоты, а низины оказались в оперативном окружении - речь о Клещеевке и районе Берховки.

Всего, по подсчетам Института изучения войны, украинские защитники в ходе контрнаступательных операций с начала лета 2023 года освободили столько же территории, сколько армия РФ захватили более чем за шесть месяцев. Отмечается, что Силы обороны отбили более 250 квадратных километров территории.

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