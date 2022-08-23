Эвакуировали 825 человек, из них 238 - дети.

Сегодня проведена удачная гуманитарная операция по эвакуации людей из неподконтрольной части Харьковской области.

Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек с неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети", - сообщила она.

Верещук поблагодарила главу Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерским организациям за их самоотверженность и помощь".

Напомним, в Васильевке враг сделал "живой щит" из тысяч желающих эвакуироваться с оккупированных территорий.

Как мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона, Васильевка – единственных путь выезда из оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

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