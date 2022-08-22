Ему сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание агрессии РФ против Украины.

18-летний парень, который в конце июня разбил герб Украины на фасаде здания во временно оккупированном Купянском районе Харьковской области, проходит подозреваемым еще по одной статье.

Об этом сообщает преслужба Харьковской областной прокуратуры.

Так, ему сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Подозреваемый дал интервью пророссийскому пропагандистскому СМИ, в котором отметил, что поддерживает действия РФ на территории Украины.

"Мы будем полностью менять символы на наши, на российские", - сказал подозреваемый в интервью.

Напомним, в конце июня у дома культуры в селе Петропавловка Купянского района молодой человек, который возглавляет пророссийскую молодежную организацию, с соратниками разбил малый Государственный Герб Украины. Ему было заочно сообщено о подозрении по факту публичного надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 14 августа в Ровно сообщено о подозрении мужчине, который порвал и потоптал украинский флаг.

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