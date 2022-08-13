Враг нарочно держит там людей.

На блокпосту оккупантов в Васильевке (Запорожская область) образовались очереди из тысяч желающих попасть на подконтрольную Украине территорию.

Как мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона, Васильевка – единственных путь выезда из оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"В Васильевке сегодня очередь – более 5 тысяч жителей. Рашисты используют их как живой щит. Они нарочно держат там людей, чтобы ВСУ не давали ответ. Например, вчера они разместили свою очередную базу на территории больницы в Мелитополе, где прячутся за спинами гражданских", - отметил он.

По его словам, другой путь покинуть оккупированные территории - через Крым выехать в Грузию, а оттуда - в Украину.

Как известно, через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

С 1 августа оккупанты ужесточили правила выезда через Васильевку. Теперь нужен спецпропуск, который можно получить в комендатуре захватчиков.

Сообщалось, что во временно оккупированной Васильевке на российском блокпосте в очереди на эвакуацию скончались уже 10 человек. Они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.

Кроме этого, новорожденный ребенок, которого оккупанты двое суток держали на блокпосте в Васильевке, попал в больницу с тепловым ударом.

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