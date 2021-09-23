В период с 1 февраля по 31 июля 2021 года было зафиксировано более чем на 50% больше жертв среди гражданского населения, чем за предыдущие шесть месяцев до того.

В мониторинговой миссии ООН констатируют, что ситуация с безопасностью на Донбассе, связанная с нарушениями режима прекращения огня, ухудшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сказала на брифинге во время представления доклада о правах человека в Украине в период с 1 февраля по 31 июля 2021 года.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Возросло количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий и объемы ущерба гражданским объектам. С 1 февраля по 31 июля 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения - 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев", - заявила Богнер.

Она добавила, что такая тенденция продолжается и дальше и в период с 31 июля по 20 сентября в результате активных боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения - 2 погибших и 14 раненых. "Это самые высокие месячные показатели с июня 2020 года", - сказала Богнер.

Читайте также"Вытащили с того света": медики в Днепре спасли жизнь бойца, которого оккупанты ранили в головуОна подчеркнула, что самый эффективный способ защитить гражданское население - прекратить стрельбу. По ее данным, с 27 июля 2020 года, когда начали действовать обновленные обязательства сторон о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, произошло шестикратное снижение потерь среди гражданского населения, если сравнивать годовой период до возобновления обязательств соблюдать перемирие с годовым периодом после этого.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН за неучастие в саммите Крымской платформы: "Чтобы оживить ООН надо, чтобы все, кто имеет влияние, искренне поддерживали миролюбивые усилия мирового содружества. Сегодня бы на афганской земле не рвались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население. Это слова Леонида Кравчука, первого представителя независимой Украины в ООН, первого президента независимой Украины, сказанные им 30 лет назад на 46-й Генассамблее ООН".

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Автор: Виталий Саенко