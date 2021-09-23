Владимир Зеленский напомнил об основных принципах ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены ООН присоединиться к декларации участников Крымской платформы и осудить оккупацию.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Чтобы оживить ООН надо, чтобы все, кто имеет влияние, искренне поддерживали миролюбивые усилия мирового содружества. Сегодня бы на афганской земле не рвались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население. Это слова Леонида Кравчука, первого представителя независимой Украины в ООН, первого президента независимой Украины, сказанные им 30 лет назад на 46-й Генассамблее ООН", - отметил он.

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Зеленский отметил, что на протяжении 30 лет эти слова так и не потеряли своей актуальности, но, чтобы начать операцию по спасению мирного населения в Кабуле и эвакуировать почти 700 человек, Украине хватило одного дня.

"Вот это преданность основным принципам ООН. Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма - это приверженность основным принципам ООН. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации - это какие-то новые, никем не одобренные принципы", - подчеркнул президент.

Он призвал все страны-члены ООН присоединиться к совместной декларации стран-участниц Крымской платформы, осудить оккупацию и показать, что они против силового изменения границ в мире.

"Этот формат всегда будет открытым для России..., потому что в мире больше никто не чувствует себя в безопасности... и не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций основали международную "Крымскую платформу" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

Автор: Антонина Доломанжи