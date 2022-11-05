Об этом Путину заявляет "Большая семерка" вместе с другими странами мира.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для президента Российской Федерации Владимира Путина и его государства.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Вместе с "Большой семеркой", странами всего мира четко даем понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия станет катастрофическим для него и для России", - подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в Мюнстере (Германия), посвященной заседанию министров иностранных дел стран G7.

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Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляют, что российская ядерная риторика неприемлема, а потому отвергают утверждения РФ о "грязной бомбе".

Россия и угрозы ядерного удара

Угрозы государства-агрессора усилились после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "роза ветров может повернуться" в сторону Запада.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины. В то же время американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.