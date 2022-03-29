В частности, министра иностранных дел Украины пригласили принять участие в сессии вместе с главами МИД Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Швеции и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

Министры иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) проведут встречу с участием Украины 6-7 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"Встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО в среду 6 апреля и в четверг 7 апреля", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран-членов приедут на встречу лично. Председательствовать на встрече генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Встреча начнется 6 апреля с рабочего ужина. На следующий день, 7 апреля, встреча будет разделена на две сессии. В частности, министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Швеции и Украины и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель приглашены на первую сессию. Некоторые из приглашенных министров могут присоединиться в формате видеосвязи.

В преддверии двухдневной встречи Столтенберг 5 апреля проведет пресс-конференцию.

Напомним, что сегодня дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, заявляет, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы.

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