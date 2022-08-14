На один военный объект, обстрелянный россиянами, приходится 73 гражданских.
Об этом свидетельствуют данные, озвученные первым заместителем министра внутренних дел Украины Евгением Ениным.
"Мы видим цифры - более 22 тысяч объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин.
Замминистра отметил, что войска России поражают и объекты культурного наследия, в том числе религиозные сооружения, торговые центры, школы.
Енин подчеркнул, что любой может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.
Как писал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики постоянно фиксирует эпизоды повреждений и разрушений объектов культурного наследия и учреждений культуры.
По состоянию на середину июля было повреждены 128 объектов, имеющих официальный статус памятников; 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения).
Кроме этого, повреждены 33 музея и заповедника, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек.