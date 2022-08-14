Российские войска гораздо чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

На один военный объект, обстрелянный россиянами, приходится 73 гражданских.

Об этом свидетельствуют данные, озвученные первым заместителем министра внутренних дел Украины Евгением Ениным.

"Мы видим цифры - более 22 тысяч объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин.

Замминистра отметил, что войска России поражают и объекты культурного наследия, в том числе религиозные сооружения, торговые центры, школы.

Енин подчеркнул, что любой может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.

Как писал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики постоянно фиксирует эпизоды повреждений и разрушений объектов культурного наследия и учреждений культуры.

По состоянию на середину июля было повреждены 128 объектов, имеющих официальный статус памятников; 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения).

Кроме этого, повреждены 33 музея и заповедника, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек.

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