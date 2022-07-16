Министерство культуры и информационной политики постоянно фиксирует эпизоды повреждений и разрушений объектов культурного наследия и учреждений культуры

15 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН по Арриа-формуле на тему: "Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины". На заседании присутствовали как постоянные представители стран в ООН, так и представители ЮНЕСКО и Международного совета памятников и выдающихся мест, которые недавно посетили Украину.

"По состоянию на сегодня россияне совершили 423 преступления против нашего культурного наследия. Они целят в наше наследие намеренно. Каждый спикер высказал свое видение войны в Украине - и оно единое - Россия пытается уничтожить нашу идентичность. Все участники (кроме РФ, конечно) осудили агрессию России против Украины, которая уничтожает культурное наследие, наш язык, литературу, разворовывает наши музеи. Это попытка стереть с лица земли все украинское. Но весь мир это понимает, и России это не удастся. Международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора", - отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Встреча была инициирована Албанией и Польшей в сотрудничестве с Украиной. Она совместно спонсируется членами Совета – Ирландией и Великобританией, а также несколькими странами, которые не являются членами Совета.

Екатерина Чуева, заместитель министра культуры и информационной политики Украины, обратилась к международному сообществу с речью, отметив: "Россияне целенаправленно уничтожают объекты культурного наследия обстрелами по всей Украине – от Луганской области до Львовщины. Культурное наследие всей страны, как материальное, так и нематериальное, сейчас находится под ударом и должно быть защищено для всего человечества".

Она подчеркнула, что Министерство культуры и информационной политики постоянно фиксирует эпизоды повреждений и разрушений объектов культурного наследия и учреждений культуры. Среди них: 128 объектов недвижимого культурного наследия, которые имеют официальный статус памятников; 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или ценные исторические сооружения); 136 принадлежат христианским общинам (125 – православные, 10 – протестанты, 2 – католики), 4 - исламской, 6 - еврейским общинам. 46 мемориальных памятников в честь исторических лиц и событий ХІХ - начала ХХІ в., 33 музея и заповедника, 59 культурных центров, театров и кинотеатров, 40 библиотек.

Все эти повреждения и разрушения, являющиеся результатом ракетных ударов, бомбардировок и артиллерийских обстрелов, сейчас зафиксированы в 15 регионах Украины. Географически это охватывает почти всю территорию страны от Луганской и Донецкой областей на востоке Украины в Львовской области возле границы с Польшей на западе.

Встреча дала возможность государствам-членам заседания услышать непосредственно рассказы о масштабах вреда, нанесенного культурным ценностям в Украине, в частности музею Григория Сковороды в Харьковской области и краеведческому музею в Иванкове Киевской области.

Участники заседания также коснулись и других вопросов, связанных с войной в Украине. Среди них: беспокойство по поводу усиления ракетных атак по всей стране. В концептуальной записке, подготовленной организаторами заседания, утверждается, что уничтожение культурного наследия в Украине "стало неотъемлемым элементом войны России".

В результате международные коллеги осудили российскую агрессию и признали действия России направленными против украинской идентичности и отметили необходимость усиления совместных усилий по защите культурного наследия Украины от российской агрессии.

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