Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"От ночного обстрела Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской район. Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов", - отметил Терехов.

По его словам, там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты.

"Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", - сообщил он.

Терехов также подчеркнул, что никто не погиб и не ранен.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 августа сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

Харьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

Вас также могут заинтересовать новости: