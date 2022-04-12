Россияне пытаются обложить предпринимателей "налогом и платой" в пользу РФ – наличными и товарами или продуктами.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие массово задерживают предпринимателей, а отпускают их только после выплаты "компенсации".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, у них проводятся обыски в офисах и домах.

"Оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платой" в пользу РФ – наличными и товарами или продуктами. Такими действиями армия РФ нарушает право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участницами ОБСЕ, в соответствии с московским механизмом учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила Денисова.

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