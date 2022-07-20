На границе областей за сутки россиянами нанесено семь ракетных ударов, три минометных обстрела.

Ночью российские оккупанты из РСЗО "Град" мощно обстреляли Белогоровку.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После 22:00 они несколько раз из РСЗО "Град" били по Белогоровке", - отметил Гайдай.

По его данным, оккупанты бросают недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области в бой, чтобы именно те погибали в битве за несколько километров территории.

"Они и получают то, чего заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши Вооруженные силы удерживают свои позиции", - сообщил Гайдай.

Он уточнил, что остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери.

Как отметил глава ОВА, оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

На границе областей за минувшие сутки россиянами нанесено семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной. По данным Гайдая, серьезно пострадало Верхнекаменское - по домам оставшихся людей россиян стреляли и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию.

"Не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах. Россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение – всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не то что с ремонтом – с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды", - сообщил Гайдай.

По его данным, оккупанты пока только "планируют наладить" подвоз воды.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Гайдай заявил, что пока неизвестно, сколько людей остается в Луганской области. Также отсутствует точная информация о количестве погибших.

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