Ночью российские оккупанты из РСЗО "Град" мощно обстреляли Белогоровку.
Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"После 22:00 они несколько раз из РСЗО "Град" били по Белогоровке", - отметил Гайдай.
По его данным, оккупанты бросают недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области в бой, чтобы именно те погибали в битве за несколько километров территории.
"Они и получают то, чего заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши Вооруженные силы удерживают свои позиции", - сообщил Гайдай.
Он уточнил, что остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери.
Как отметил глава ОВА, оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.
На границе областей за минувшие сутки россиянами нанесено семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной. По данным Гайдая, серьезно пострадало Верхнекаменское - по домам оставшихся людей россиян стреляли и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию.
"Не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах. Россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение – всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не то что с ремонтом – с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды", - сообщил Гайдай.
По его данным, оккупанты пока только "планируют наладить" подвоз воды.
Как сообщал УНИАН, 19 июля Гайдай заявил, что пока неизвестно, сколько людей остается в Луганской области. Также отсутствует точная информация о количестве погибших.