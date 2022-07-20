Противник также нанес авиаудар у Авдеевки.

Оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления на Бахмут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряда других. Противник нанес авиаудар у Авдеевки.

Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

Как писал УНИАН, в конце июня Владимир Путин говорил, что конечной целью действий войск России на нашей земле якобы является "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России". Врагам не удалось захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

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