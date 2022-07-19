По его словам, в Донецкой и Луганской областях была наибольшая плотность обстрелов.

Пока неизвестно, сколько людей остается на Луганщине. Нет точной информации и о количестве погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы не знаем, сколько погибло, настолько плотные были обстрелы, что иногда люди не могли забрать погибших в течение нескольких дней или даже недель. А те, кто пытались забрать или похоронить людей, могли сами так же погибнуть под следующими обстрелами. Очень тяжелая ситуация, и такой плотности огня не было нигде в Украине, только Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы", - сказал Гайдай.

Однако, он отметил, что за период с 24 февраля из Луганской области выехали более 300 тысяч человек. Всего на Луганщине после оккупации в 2014 году части территорий было 650 тысяч граждан.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне атаковали по четырем направлениям в Луганской области. 18 июля оккупанты 11 раз обстреливали мирные помещения артиллерией.

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