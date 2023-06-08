На месте "прилетов" виден густой столб дыма.

Во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Над городом поднимается черный дым.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Несмотря на то, что россияне убеждают в "удачной работе ПВО", "прилеты" в городе есть - это подтверждают фото и видео с места событий.

Как пишет кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на "военного эксперта", так называемого полковника "ЛНР" Виталия Киселева, украинские войска, вероятно, нанесли удар по Луганску дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Местные паблики сообщают, что по Луганску прилетело по меньшей мере 4 ракеты. После "прилетов" в городе исчезла мобильная связь. Неизвестно, куда прилетело, но столб дыма виден со всех районов города.

Журналист Денис Казанский сообщил, что "бавовна" в Луганске произошла на территории завода Октябрьской революции, фабрики "Глория Джинс" и завода Луганскцентрокуз.

По словам журналиста, там была база окупантов.

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Луганск долгими месяцами чувствовал себя в относительной безопасности, ведь расположен довольно далеко от линии фронта. Впрочем, партизаны и дальнобойные ракеты добрались и туда.

15 мая сообщалось, что в захваченном городе был взрыв в барбершопе. СМИ писали, что инцидент произошел по адресу ул. Демехина, 78. пропагандисты сообщили, что взорвалась граната, и пострадали четыре человека.

Стоит отметить, что взрыв произошел возле здания Луганского областного телевидения, где часто бывают местные и российские пропагандисты. В результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.

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