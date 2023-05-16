На временно оккупированных территориях подполье продолжает сопротивляться российским захватчикам. В частности, партизаны распространили украинскую символику во временно оккупированных Донецке и Луганске.
Соответствующие фото с оккупированных городов опубликовало движение "Желтая лента". Там отметили, что местные жители даже в условиях оккупации демонстрируют свой протест и отстаивают собственную гражданскую позицию.
"Важно помнить, что каждый может присоединиться к этому движению, просто прикрепив желтую ленту или открытку в своем временно оккупированном городе, тем самым продемонстрировать свое несогласие с преступным оккупантским режимом", – отмечают активисты.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На оккупированной территории Запорожской области россияне заставляют людей переводить автомобили на российские номера. Владельцев авто с украинской регистрацией задерживают на блокпостах.
Кроме того, жителей оккупированной части Запорожской области заставляют в письменной форме отказываться от украинского гражданства и брать паспорта РФ. Тем, кто не согласен это делать, угрожают увольнениями и последующей расправой.