РосСМИ опубликовали первые кадры из барбершопа, где произошел взрыв.

В оккупированном Луганске произошёл взрыв в парикмахерской.

Mash пишет, что взрыв произошел в барбершопе на улице Демехина, 78. Пропагандисты ТАСС уточняют, что взрыв произошел рядом с телерадиокомпанией. Четыре человека получили ранения при взрыве в центре Луганска, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

РосСМИ опубликовали первые кадры из барбершопа, где произошел взрыв.

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СМИ сообщают интересные подробности: рядом с местом взрыва - Луганское областное телевидение, где часто бывают местные и российские пропагандисты.

Ситуация в Луганске - последние новости

Утром 15 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. По словам журналиста Дениса Казанского, обстрелу подверглось здание авиационного училища, где была размещена казарма российских оккупантов.

Ранее росСМИ сообщили, что есть "прилет" по зданию бывшей академии МВД, где с 2015 года находятся военные. Не исключалось, что могут быть "жертвы".

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