Игорь Клименко отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.

Национальная полиция Украины возобновила свою работу в Ирпене Киевской области. Спецназ зачищает город от российских диверсионных групп

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игоря Клименко в Facebook.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, город зачищают от диверсантов, но главная задача - помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.

"Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", - отметил глава Нацполиции.

При этом он указал, что российские оккупанты обстреливают Ирпень.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины. В частности оккупанты в попытке прорваться к Киеву застряли в городах-спутниках столицы - Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах. Здесь велись активные боевые действия. В связи с этим была организована эвакуация граждан под обстрелами российской армии.

По состоянию на 11 марта за три дня удалось эвакуировать более 22 тысяч человек из горячих точек Киевской области - Ворзель, Гостомель, Буча, Ирпень.

Также российские оккупанты обстреливали журналистов, в результате 13 марта погиб корреспондента New York Times, еще один журналист был ранен. После чего мэр города Александр Маркушин ввел запрет для журналистов на въезд в город.

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