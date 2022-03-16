Жители должны добраться до Романовки, откуда их заберут автобусы.

С 17 марта возобновляется эвакуация жителей Ирпеня.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Телеграм-канале.

"Завтра в 7:00 заканчивается комендантский час, и уже с 10:00 мы возобновим эвакуацию жителей Ирпеня из Романовки", - отметил он.

Маркушин призвал граждан, которые живут в Ирпене, Михайловка-Рубежовка, Забуччье, Козинцах и Дубраве и нуждаются в помощи или консультации по эвакуации, звонить по номерам: 0683505818, 0680437205, 0930768411, 0672639619, 0964511937, 0675015153, 0683703842, 0968698062.

Мэр подчеркнул, что эти номера только для жителей Ирпенской общины.

Напомним, оккупанты сорвали эвакуацию людей из Луганской области. По словам главы ОГА, вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе.

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