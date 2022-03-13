Украинцев просят не публиковать фото украинских военнослужащих и техники / фото REUTERS
С сегодняшнего дня журналистам в целях безопасности запрещен въезд в Ирпень.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам", - заявил он.
Также Маркушин призвал не публиковать фото и место расположения украинских военнослужащих и техники.
Читайте также:
"Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что бы то ни было, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!", - подчеркнул он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист был ранен.