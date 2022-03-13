Сегодня в Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.

С сегодняшнего дня журналистам в целях безопасности запрещен въезд в Ирпень.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам", - заявил он.

Также Маркушин призвал не публиковать фото и место расположения украинских военнослужащих и техники.

"Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что бы то ни было, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!", - подчеркнул он.

Война против Украины: