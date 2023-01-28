За сутки российские оккупанты массированно обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под обстрелами находились Купянск, Дворична, Старица, Берестово и другие населенные пункты.
По его данным, в селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. А в селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом.
Кроме этого, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
"В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета", - добавил Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты уже не раз обстреливали территорию Харьковской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Так, 26 января оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру пгт Казачья Лопань и Купянска. В результате этих обстрелов ранена женщина, есть разрушения.
А 22 января стало известно, что в регионе в результате вражеского артобстрела погиб один человек. В тот же день сообщалось, что россияне из танков обстреляли кладбище.