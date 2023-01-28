В некоторых приграничных селах повреждены частные дома и помещение лицея.

За сутки российские оккупанты массированно обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под обстрелами находились Купянск, Дворична, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

По его данным, в селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. А в селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом.

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Кроме этого, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранения получил гражданский мужчина 49 лет. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета", - добавил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты уже не раз обстреливали территорию Харьковской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Так, 26 января оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру пгт Казачья Лопань и Купянска. В результате этих обстрелов ранена женщина, есть разрушения.

А 22 января стало известно, что в регионе в результате вражеского артобстрела погиб один человек. В тот же день сообщалось, что россияне из танков обстреляли кладбище.

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