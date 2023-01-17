Предварительно, пострадавших нет.

Российские оккупанты ударили по колледжу в Купянске Харьковской области, его помещение почти полностью разрушено.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30, вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж", - отметил он.

Синегубов добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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"Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - заметил председатель ОВА.

Обстрелы Харьковщины

По информации Синегубова, в течение минувших суток, 16 января, враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В частности, в Купянске обстрелами были повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома и семь частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

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