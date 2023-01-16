Также в городе повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.

Два человека получили ранения в результате утреннего обстрела российскими оккупантами города Купянск Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате сегодняшнего утреннего вражеского обстрела повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.

"По уточненной информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утреннего обстрела Купянска ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте", - отметил Синегубов.

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Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огірцеве, Двуречная, Стрелечье и другие.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Ситуация на Харьковщине

13 января РФ из артиллерии обстреляла Харьковщину. Под обстрел попало пгт Двуречная Купянского района. В результате атаки погибли две женщины.

На следующий день Россия нанесла удары по Харькову. Захватчики целили по инфраструктуре города, было четыре "прилеты". Сразу после взрывов в городе начались проблемы с электроснабжением, метро остановило работу.

Вчера, 15 января, в Харькове и области полностью восстановили электроснабжение.

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