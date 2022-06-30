Враг пытается окружить украинских защитников, продвигаясь со стороны Изюма.

В Лисичанске сражения, вероятнее всего, сосредоточены вокруг нефтеперерабатывающего завода, который находится в 10 километрах от центра города. А на севере Донецкой области враг пытается окружить ВСУ, продвигаясь со стороны Изюма.

Такой информацией поделилась британская разведка в утренней сводке о ситуации на фронте в Украине.

"Украинские силы продолжают удерживать свои позиции в городе Лисичанск после отхода из Северодонецка. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске, в 10 километрах к юго-западу от центра города", — сообщили в британской разведке.

Согласно данным в сводке, оккупанты также реализовывают подход "ползучего охвата" с направления Попасной. Таким способом они хотят избежать масштабного форсирования Северского Донца в этом районе.

В Донецкой области враг добивается незначительных успехов на оперативном уровне. Россияне пытаются окружить украинских защитников на севере региона, двигаясь со стороны Изюма.

По мнению британской разведки, способность ВСУ вести затяжные бои, а затем организовано отводить войска до момента окружения будет ключевым фактором в исходе военной кампании.

Напомним, в утренней сводке 30 июня Генштаб отчитался об успехах украинских защитников на Донбассе. Они отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Клиновое, Новолуганское, Павловка и в направлении Углегорской ТЭС. Наши подразделения также отразили вражеские штурмы в Харьковской и Херсонской областях. А на острове Змеиный ВСУ нанесли удар по россиянам.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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