Продолжаются боевые действия вблизи Верхнекаменки и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Противник пытается блокировать Лисичанск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороге Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения Лисичанска.

По данным британской разведки, с 25 июня российские силы продвинулись дальше еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

В свою очередь председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что российские войска продолжают наступление и пытаются окружить город. По его данным, российская армия продолжает наступление по направлению Волчеяровка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотарівка, Вовчоярівка и Лисичанск.

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