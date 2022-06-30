Враг провел парные вертолетные налеты, однако был вынужден уклоняться и бежать.

Российские оккупанты пытались выбить защитников Украины из населенных пунктов на Херсонщине. Однако все эти попытки завершились для врага неудачей.

Об этом говорится в сводке от Оперативного командования "Пивдень".

Обстановка вдоль линии соприкосновения сложная, но контролируемая, сообщили защитники Украины. Оккупанты продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые они были оттеснены нашими военными.

"В такой ситуации мощным средством воздействия враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", - сообщили в ОК "Пивдень".

Групповой налет оккупантов на севере Херсонщины наши защитники отбили благодаря переносном зенитно-ракетному комплексу. Врагу пришлось уворачиваться и убегать.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Залужный назвал регионы Украины, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия.

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