Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительный урон в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское.

Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Берестово, Покровского и Звановки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительный урон в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции из артиллерии.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе также рассказали о попытках врага блокировать город Лисичанск на Луганщине.

Ранее стало известно, что в РФ военных, которые увольняются и отказываются участвовать в войне против Украины, пытаются привлечь к уголовной ответственности.