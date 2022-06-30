На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций.

Украинские защитники отбили штурм оккупантов в районе Дементьевки, враг отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементіївка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное. Защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населенного пункта Дементіївка. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и верхнего Салтова", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии различных калибров в районах Мазановки, дубравного и Краснополья.

На Северском направлении без особых изменений.

Как ранее сообщал УНИАН, Харьков находится под постоянным огнем российской армии. В связи с этим защитники Украины укрепили город несколькими кольцами обороны. В свою очередь харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонительные сооружения для защиты города.

В то же время ночь на 30 июня началась в Харькове максимально неспокойно. Жители города слышали немало взрывов. РФ ударила по Харькову ракетами, не обошлось без "прилетов".

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