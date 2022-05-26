Враг распространяет дезинформацию, однако особого успеха не имеет.

В Бессарабском операционном районе российские оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию. Они распространяют информацию о том, что были заминированы объекты государственной инфраструктуры и заведения в городах. Это делается, чтобы посеять панику среди жителей Приднестровского региона Молдовы.

Соответствующей информацией поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время недавнего брифинга.

"В Бессарабском операционном районе Россия пытается дестабилизировать ситуацию. Враг продолжает распространять информацию о минировании объектов государственной инфраструктуры и заведений в городах. С целью распространения паники [среди] жителей Приднестровья, Республики Молдовы, а также оправдать красный уровень готовности войск. Но особых успехов среди населения нет", — сказал Громов.

Генерал также добавил, что на Северском направлении враг продолжает осуществлять мероприятия по прикрытию участков украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Цель этих действия – предотвратить переброску подразделений ВСУ на другие направления. В пограничных районах упомянутых российских регионов продлили повышенный уровень террористической угрозы до 8 июня.

Обострение в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

За последние две недели в "ПМР" снизили уровень террористической угрозы и перевели войска в обычный режим работы из повышенной боевой готовности. В Приднестровье также отказались от мобилизации из-за массовых отъездов.

Однако в Генштабе сообщили, что обстановка вокруг "ПМР" стабильно напряженная. РФ проверяет готовность местных вооруженных формирований. Враг также пытался восстановить аэродром в Тирасполе, но все запчасти и оборудование ранее разворовали.

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